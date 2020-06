Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié le nouveau calendrier des vaccinations 2020 en mars. Chaque année, cet almanach médical, indispensable pour les professionnels de santé, est mis à jour par la CTV (Commission technique des vaccinations) de la HAS (Haute autorité de santé). Il présente une version actualisée de l’ensemble des vaccins recommandés et les dernières préconisations vaccinales. Faisons le point ensemble sur les principales nouveautés du calendrier des vaccinations 2020.

Ce document de référence a été élaboré à partir des travaux réalisés par la commission technique des vaccinations. Créée le 22 mars 2017 par la HAS, pour un mandat de trois ans, cette organisation est en charge de l’expertise en matière de vaccins et de vaccination. La CTV est composée d’experts pluridisciplinaires (immunologie, épidémiologie, infectiologie, microbiologie, médecine générale, santé publique, pédiatrie, sociologie, économie de la santé...).

Le calendrier vaccinal 2020 réunit l’ensemble des vaccinations applicables aux personnes qui résident en France en fonction de leur âge et de leur sexe . Il se présente en deux parties bien distinctes :

L’article L.3111-1 du Code de la santé publique dispose que : « La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute autorité de santé ».

Il est important de préciser que le calendrier des vaccinations 2020 a été finalisé le 4 mars. Ce qui implique que ce document ne prend pas en compte la nouvelle épidémiologie liée à la pandémie de Covid-19 en France . Dans le cas où une nouvelle stratégie de vaccination en lien avec le coronavirus serait identifiée et mise en place, elle sera automatiquement communiquée sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé dans la rubrique « Coronavirus ».

En ce qui concerne les recommandations de vaccination liées à des voyages et séjours à l’étranger, elles ne sont pas incluses dans le calendrier vaccinal . Cette absence s’explique par le fait que ce type de préconisation fait l’objet d’un avis spécifique du HCSP (Haut conseil de la santé publique).

Un calendrier vaccinal à respecter quelles que soient les circonstances

En cette période si particulière de crise sanitaire, de nombreux parents ont décidé de reporter ou annuler les rendez-vous médicaux de vaccination de leurs enfants. Cette décision s’explique principalement par des craintes, comme celle d’être contaminé dans les salles d’attente, ou par des doutes, notamment vis-à-vis des effets de la vaccination sur le système immunitaire.

Face à ces reports massifs, l’Académie nationale de médecine a tiré la sonnette d’alarme et exhorté les parents à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. Elle a rappelé que chaque nourrisson doit impérativement être vacciné, dès son deuxième mois, pour être protégé efficacement contre les maladies graves et fréquentes à cet âge (coqueluche, pneumocoque, méningocoque, etc.). Tout retard d’application du calendrier vaccinal peut les exposer à ces maladies.

C’est la raison pour laquelle l’Académie de médecine recommande de respecter chaque étape prévue dans le calendrier des vaccinations et de rattraper le plus rapidement possible les retards.

La HAS a confirmé qu’il était primordial de maintenir toutes les vaccinations obligatoires des nourrissons — 2, 4, 5, 11, 12 et 16-18 mois — malgré le contexte épidémiologique actuel.