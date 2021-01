Le système fiscal a connu de multiples changements ces dernières années. Entre la réforme de la taxe d’habitation et l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, les contribuables peuvent avoir du mal à se repérer au milieu des échéances. Afin d’être sûr de ne pas en oublier, retrouvez dans cet article le calendrier fiscal en 2021.

Pour information, il s’agit d’un calendrier prévisionnel en attente d’une publication officielle.

Impôt sur le revenu : le prélèvement à la source Le prélèvement à la source s’applique depuis le 1er janvier 2019 et facilite la gestion de votre trésorerie. Désormais, l’impôt est directement prélevé sur les revenus perçus (salaires, pensions de retraite, etc.) en fonction d’un taux, calculé à partir de votre déclaration annuelle. Mariage, PACS, arrivée d’un nouvel enfant et changement professionnel devront donc être notifiés auprès de l’administration fiscale afin d’adapter votre taux de prélèvement. Le taux de prélèvement à la source calculé sur la base de votre déclaration 2020 sur les revenus 2019 s’appliquera jusqu’au 31 juillet 2021. Vous recevrez à cette période votre déclaration 2021 sur les revenus 2020 mentionnant un nouveau taux de prélèvement. Celui-ci sera en vigueur du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Les revenus sans tiers collecteur comme les revenus fonciers, les revenus des travailleurs indépendants et les pensions alimentaires disposent de leur propre calendrier : 15 février 2021 : prélèvement du premier acompte trimestriel ;

17 mai 2021 : prélèvement du deuxième acompte trimestriel ;

16 août 2021 : prélèvement du troisième acompte trimestriel ;

15 novembre 2021 : prélèvement du quatrième acompte trimestriel.

Le prélèvement à la source ne dispense pas les contribuables de la déclaration de revenus annuelle. Le service en ligne s’ouvrira le 19 avril 2021. Plusieurs dates sont alors à connaître : 11 juin 2021 : date limite de déclaration 2021 sur les revenus 2020 en version papier.

: date butoir de déclaration en ligne pour les départements 20 à 54. 10 juin 2021 : échéance pour les départements 55 à 976. L'avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 sera transmis à la fin du mois de juillet 2021.

Taxe d’habitation 20 % des foyers devront s’acquitter de la taxe d’habitation en 2021. La note sera tout de même moins salée que l’année précédente puisqu’une baisse de 30 % des montants est prévue. Dès le 1er octobre 2021, les contribuables concernés recevront en ligne ou dans leur boîte aux lettres l’avis de taxe d’habitation, annonciateur des échéances à venir. Les dates limites de paiement qui s’échelonneront ensuite jusqu’à la fin de l’année sont les suivantes : 15 novembre 2021 : fin du paiement non dématérialisé de la taxe d’habitation ;

Quid de la taxe foncière ? Les avis de taxe foncière seront accessibles en ligne ou réceptionnés à compter du 23 août 2021. Ensuite, les contribuables ayant opté pour le paiement non dématérialisé auront jusqu’au 14 octobre 2021 pour la payer. Ceux qui privilégient le paiement en ligne disposeront de 5 jours supplémentaires et devront donc s’en acquitter avant le 20 octobre 2021.

Avec le prélèvement à la source, de nouvelles dates s’ajoutent au calendrier : celles de la régularisation de l’impôt. En effet, il se peut que vous ayez trop ou pas assez payé. Dans le premier cas, plus avantageux, vous aurez droit à un remboursement l’année suivant le prélèvement de l’impôt. En 2021, il s’effectuera entre le 23 juillet et le 26 août. Dans le second cas, un prélèvement sera réalisé : en une fois dès le 27 septembre 2021 lorsque le montant du trop-perçu est inférieur à 300 euros ;

lorsque le montant du trop-perçu est inférieur à 300 euros ; en quatre mensualités les 27 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2021 lorsqu’il est supérieur à 300 euros.