Les règles pour les cas contacts vaccinés ont évolué depuis le 28 février. Tests Covid, isolement… Retrouvez dans le détail le protocole sanitaire pour les personnes positives et cas contacts, qu’elles soient vaccinées ou non.

La situation sanitaire évoluant favorablement, le gouvernement a décidé d’alléger le protocole sanitaire en vigueur. Après une première évolution des règles d’isolement le 3 janvier 2022, un nouvel assouplissement a eu lieu lundi 28 février. Désormais, les cas contacts vaccinés n’ont qu’un seul test à réaliser à J+2 et non plus 3. Pour les personnes non vaccinées, les règles restent inchangées, de même que pour celles testées positives à la Covid-19. Pour vous aider à y voir plus clair, nous faisons le point sur les mesures en vigueur.

Est considéré comme cas contact tout individu ayant côtoyé une personne testée positive à la Covid-19 sans mesure de protection efficace, c’est-à-dire sans masque, à moins de 2 mètres de la personne contaminée ou dans la même pièce pendant au moins 15 minutes. À noter que « si vous avez déjà eu la Covid il y a moins de 2 mois, alors vous n’êtes pas considéré comme cas contact », précise le site MesconseilsCovid. Les règles en matière d’isolement et de dépistage diffèrent selon si vous êtes vacciné ou non. Ainsi, les cas contacts ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet ou n’ayant reçu aucune injection de vaccin sont tenus de s’isoler pendant 7 jours à compter du dernier contact avec le malade. Un test PCR ou antigénique, gratuit pour les cas contacts, devra être effectué à la fin de cette période pour sortir de l’isolement. Toutefois en cas de résultat positif, cet isolement sera maintenu pendant 10 jours à compter du test. Pour rappel, les personnes qui n’ont pas la possibilité de faire du télétravail peuvent demander un arrêt de travail Covid.

Depuis le 3 janvier, les cas contacts entièrement vaccinés n’ont plus besoin de s’isoler. En contrepartie, ils doivent faire preuve de vigilance et respecter scrupuleusement les gestes barrières : port du masque en toute circonstance, distanciation physique, etc. Le télétravail est également conseillé dans la mesure du possible. Un nouvel allègement du protocole de dépistage des personnes cas contacts vaccinées a été annoncé par le ministère de la Santé. Depuis le 28 février, elles doivent effectuer un seul test PCR, antigénique ou un autotest à J+2. Auparavant, 3 tests étaient nécessaires : un PCR ou antigénique à J0 et 2 autotests à J+2 et J+4. L’autotest est délivré gratuitement en pharmacie sur présentation du SMS ou courriel de l’Assurance Maladie ou d’une attestation sur l’honneur. L’Assurance Maladie propose une carte interactive recensant toutes les pharmacies fournissant des autotests pris en charge. Si l’autotest se révèle positif, une confirmation du diagnostic s’avérera nécessaire en réalisant un test PCR ou antigénique. En cas de second résultat positif, la personne est donc contaminée et devra suivre les mesures en vigueur pour les cas positifs vaccinés. Ces dernières sont détaillées ci-dessous.

Pour les enfants cas contacts de moins de 12 ans, un seul test de dépistage (test PCR, antigénique ou autotest) est requis à J+2, soit 2 jours après le dernier contact. Un isolement de 7 jours devra suivre si le test est positif. En outre, les enfants cas contacts, qu’ils soient vaccinés ou non, peuvent continuer à aller à l’école. Et les parents n’ont plus à remplir l’attestation sur l’honneur, qui justifie d’un test négatif, depuis le 21 février.