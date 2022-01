Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire pour tous les Français de plus de 16 ans depuis le 24 janvier 2022. Concrètement, sauf exception, un test négatif ne vous permet plus d’aller au cinéma, au restaurant ou dans tout autre lieu recevant du public. Il vous faudra désormais attester d’un schéma vaccinal complet en présentant un certificat de vaccination . Risquez-vous de perdre votre pass vaccinal si une infection à la Covid-19 vous empêche de recevoir votre 3e dose ? Ou au contraire, le certificat de rétablissement est-il une preuve suffisante ? Voici la réponse à vos questions.

Les personnes guéries d’une infection à la Covid-19 peuvent obtenir un certificat de rétablissement. Dans les faits, ce document correspond à un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois . Les autotests et tests sérologiques ne sont donc pas reconnus comme des preuves du rétablissement et doivent être confirmés par un second test, cette fois PCR ou antigénique.

Pass vaccinal : le certificat de rétablissement est-il reconnu ?

« Le certificat de rétablissement – délivré aux personnes qui ont été atteintes du Covid et ne sont pas encore éligibles à la vaccination – donnera accès au pass vaccinal, dans les mêmes conditions qu'il donnait accès au pass sanitaire », avait indiqué Olivier Véran, ministre de la Santé, devant l’Assemblée nationale le 29 décembre 2021.

Le certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois est bien valable comme pass vaccinal, au même titre que le certificat de vaccination et le certificat de contre-indication à la vaccination. Si vous avez récemment contracté la Covid-19, vous n’aurez pas besoin de recevoir la dose de rappel dans l’immédiat pour conserver votre pass. Toutefois, il vous faudra prendre rendez-vous pour effectuer ce rappel :

dans un délai de 3 mois minimum et jusqu'à 7 mois après l’infection ;

dans un délai de 3 mois minimum et jusqu'à 4 mois maximum après l'infection, à partir du 15 février 2022.

Attention à compter du 15 février, la validité du certificat de rétablissement sera réduite à 4 mois. « Au 15 février 2022, les personnes ne pouvant réaliser leur rappel dans les temps car elles ont été infectées par le Covid-19, pourront utiliser leur certificat de rétablissement à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois pour les 18 ans et plus », précise un communiqué du gouvernement. À cette date, le certificat sera donc valable 4 mois, et non plus 6 mois.



En conséquence, vous pouvez tout à fait présenter le QR Code de votre test PCR ou antigénique positif pour participer à un évènement ou vous rendre dans un lieu soumis au pass vaccinal (bars, restaurants, salles de sport, transports interrégionaux, etc.).