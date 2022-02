À compter de ce mardi 15 février, entre 4 et 4,5 millions de Français pourraient perdre leur pass vaccinal , selon le Figaro qui a contacté la Direction générale de la santé. En effet, les règles relatives au pass changent.

Quand faire son rappel vaccinal pour conserver son pass ?

Concrètement, à partir de ce 15 février, les personnes âgées de plus de 18 ans et 1 mois et qui n’ont jamais été infectées par la Covid-19 devront faire leur dose de rappel dans un délai de 4 mois maximum après leur 2e injection pour conserver un pass vaccinal valide. Jusqu’à présent, le délai était de 7 mois.

Notons que les 16-17 ans n’ont pas d’obligation de faire ce rappel. De même, les 12-15 ans, qui sont quant à eux toujours soumis au pass sanitaire, ne sont pas obligés de faire cette nouvelle injection.