Par ailleurs, il est toujours possible de récupérer ce certificat de vaccination auprès de votre médecin traitant ou d’un autre professionnel de santé. Et si vous souhaitez vous faire aider, vous pouvez également vous rendre dans un espace France services .

Pour y avoir accès, vous devez vous identifier via FranceConnect , un dispositif qui permet de vous authentifier grâce aux identifiants que vous utilisez sur d’autres sites de service public.

Attestation de vaccination : une nouvelle version sera disponible dès le 21 juin

Pour son premier jour, le site attestation-vaccin.ameli.fr a été victime de son succès en restant inaccessible quelques instants en début d’après-midi. Mais tout est vite rentrer dans l’ordre. D’ailleurs ce vendredi matin, il était tout à fait possible de se connecter au site.

Pour rappel, cette attestation de vaccination pourrait notamment être demandée à l’entrée des rassemblements de plus de 1 000 personnes (concerts, salons, etc.). Puis, à partir du 21 juin 2021, une nouvelle version, adaptée aux normes européennes, devrait être mise en ligne. Ce nouveau document devrait permettre aux Français de voyager au sein de l’Union européenne dès le 1er juillet 2021.

Pour mémoire, la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans dès le 31 mai 2021. Jusqu’à présent, plus de 24 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Et parmi eux, 11 millions sont complètement vaccinés.