L’épidémie de Covid-19 progresse en France et le gouvernement diffuse sur toutes les ondes des indicateurs pour informer la population : taux de positivité, taux de dépistage ou encore taux d’incidence. Comment faire le tri et connaître ceux à proximité de son domicile ?

L’épidémie de Covid-19 progresse en France et le gouvernement diffuse sur toutes les ondes des indicateurs pour informer la population : taux de positivité, taux de dépistage ou encore taux d’incidence. Comment faire le tri et connaître ceux à proximité de son domicile ?

Le seconde vague frappe de plein fouet le pays, « plus dure et plus meurtrière que la première » selon l’avertissement du président de la République. Et les indicateurs tendent à le prouver. Publiés par Santé publique France, ils fournissent les chiffres clés de l’évolution de l’épidémie au plus près de chez vous.

Les différents indicateurs de l’épidémie et leur signification Depuis le 21 octobre, Santé publique France met à disposition des Français des indicateurs épidémiques à une échelle locale, soit le taux de positivité, de dépistage ou d’incidence. Ils viennent compléter les autres indicateurs au niveau national, régional et départemental. Le taux de positivité Le taux de positivité représente le nombre de personnes dont le test est revenu positif. Il se calcule sur une semaine et s’exprime donc en pourcentage. Depuis le début du confinement, il ne cesse de progresser atteignant 19,5 % à l’échelle nationale le 11 novembre. Le taux de dépistage Le taux de dépistage, comme son nom l’indique, correspond au nombre de tests effectués au cours d’une semaine. Partout, les campagnes de dépistage se multiplient et ce sont près de deux millions de tests PCR qui sont réalisés chaque semaine dans un unique but : enrayer la propagation de l’épidémie. Le taux d’incidence Le taux d’incidence rapporte la quantité de tests positifs sur une population de 100 000 habitants. Il donne ainsi des informations sur le nombre de nouveaux cas. Le taux d’incidence au niveau national est lui aussi en hausse par rapport à la semaine précédente et atteint 497 cas pour 100 000 habitants. Évidemment, il fluctue d’un département à l’autre, et certains sont plus touchés notamment en Île-de-France, dans le département du Rhône ou de la Loire.