Comme son nom l'indique, elle consiste à déclarer à l’État la totalité des revenus , qu'ils soient ou non d'ordre professionnel, perçus au cours de l'année civile précédente. L'objectif est alors de permettre aux services publics de calculer le montant de l'impôt de chacun.

La procédure pour modifier sa déclaration de revenus

Corriger une déclaration d'impôt effectuée en ligne

À l'heure des nouvelles technologies, la majorité des ménages effectue leur déclaration d'impôt en ligne. Bonne nouvelle, l'ère du digital facilite la correction des oublis comme des erreurs d'inattention. Si vous constatez des informations inexactes dans votre avis d'imposition 2021, vous disposerez d'un délai de 5 mois, entre août 2021 et décembre 2021, pour les rectifier en ligne.

La marche à suivre est simple : il vous suffit de vous reconnecter à l'espace personnel du portail impots.gouv.fr, sur lequel vous aviez déclaré vos revenus 2020 pour l'année 2021. Il faudra ensuite cocher ou décocher les cases problématiques, ou encore changer certains montants indiqués, selon les erreurs commises. Une fois la correction terminée, vous recevrez un mail de confirmation. Celui-ci mentionnera la prise en compte de ces rectifications.

Après décembre 2021, il ne sera plus possible de modifier votre déclaration en ligne. Vous pourrez tout de même le faire jusqu'au 31 décembre 2022 en format papier, en vous adressant au service en charge des impôts de votre lieu d'habitation. Par ailleurs, si de nombreuses données peuvent être changées en ligne, ce n'est pas le cas des inadvertances concernant votre situation familiale. Celles-ci nécessitent également une déclaration rectificative en version papier.

Corriger une déclaration d'impôt effectuée sur papier

Rectifier une déclaration d'impôt faite sur papier est possible. La démarche est cependant un peu plus complexe, puisqu'il s'agira de déposer une nouvelle déclaration de revenus en version papier au service des impôts. Pour cela, il sera nécessaire de vous procurer un formulaire vierge auprès du service des impôts, ou sur internet. Cette nouvelle déclaration devra impérativement comprendre la mention suivante en première page : « Déclaration rectificative, annule et remplace ».

Il est également possible d'écrire un courrier au service des impôts des particuliers, dans lequel vous précisez et expliquez les erreurs contenues dans votre déclaration.

Il est préférable d'envoyer ces documents en recommandé avec accusé de réception. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour réaliser les modifications nécessaires.