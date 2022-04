Mon espace santé est officiellement lancé le 3 février. Après une longue phase de tests et plusieurs échecs, le successeur du DMP (Dossier médical partagé) va être généralisé à tous les patients durant le premier trimestre 2022. Comment fonctionne cet espace de santé ? Est-il possible de s’opposer à l’activation du compte ? Voici un guide d’utilisation pas à pas.

En quoi consiste Mon espace santé ? Comme son nom l’indique, Mon espace santé est un espace numérique destiné à devenir le nouveau carnet de santé des Français. « Il va permettre à chacun de stocker tous les documents et informations utiles pour son suivi médical et de les partager en toute sécurité avec ses professionnels de santé », précise l’Assurance maladie. C’est non sans rappeler le Dossier médical partagé (DMP) lancé en 2004 qui n’avait pas convaincu. Avec Mon espace santé, le gouvernement espère cette fois faire l’unanimité. 69 millions de personnes couvertes par l’Assurance maladie vont donc bénéficier de cet espace 100 % sécurisé qui rassemble en un même endroit toutes leurs données de santé.

Entre janvier et mars, les assurés vont recevoir un mail ou un courrier de l’Assurance maladie les invitant à activer Mon espace santé avec l’aide d’un code provisoire. Pour les moins de 18 ans, ce code d’activation sera transmis au parent auquel il est rattaché. L’activation de Mon espace santé s’effectue directement sur le site officiel, accessible sur téléphone, ordinateur ou tablette : monespacesante.fr. Il vous faudra cliquer sur le bouton « Activer Mon espace santé », puis renseigner le code provisoire reçu par mail ou courrier et le numéro de votre carte vitale. Les assurés ne disposant pas encore de leur code d’activation ou l’ayant égaré peuvent en générer un nouveau en cliquant sur « Générer un nouveau code provisoire ». Activez votre compte Mon espace santé à l’aide de votre code provisoire et de votre carte vitale. https://www.monespacesante.fr/

Les personnes ne disposant pas d’un accès internet peuvent composer le 3422 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30), un service gratuit dédié à Mon espace santé. En outre, des agents France Services sont en cours de formation et pourront prochainement accompagner les usagers dans la création de leur espace santé.



Mon espace santé vous demandera plusieurs informations complémentaires lors de votre première connexion : taille, poids, antécédents médicaux et traitements en cours. Vous aurez ensuite accès aux différentes rubriques qui composent votre espace : le profil de santé . C’est à vous qu’il revient de compléter votre profil en renseignant vos traitements, allergies, hospitalisations et vaccinations. Il vous permettra de suivre l’évolution de votre état de santé et de votre parcours de soins.

. C’est à vous qu’il revient de compléter votre profil en renseignant vos traitements, allergies, hospitalisations et vaccinations. Il vous permettra de suivre l’évolution de votre état de santé et de votre parcours de soins. l’espace documents . Il vous offre la possibilité de stocker et partager avec les professionnels de santé un certain nombre de documents : feuilles de soins, ordonnances, échographies, résultats d’examens médicaux, etc. Cet espace est donc initialement vide, à l’exception d’un document ajouté par l’Assurance maladie : le certificat de vaccination Covid.

. Il vous offre la possibilité de stocker et partager avec les professionnels de santé un certain nombre de documents : feuilles de soins, ordonnances, échographies, résultats d’examens médicaux, etc. Cet espace est donc initialement vide, à l’exception d’un document ajouté par l’Assurance maladie : le certificat de vaccination Covid. une messagerie sécurisée, pour échanger en toute confidentialité avec votre médecin ou un membre de l’équipe de soins. Mon espace santé continuera de s’étoffer au fil des ans. Prochainement, il proposera un agenda de santé qui centralisera vos rendez-vous médicaux et un catalogue d’applications certifiées par l’État.

Qui a accès aux données de santé ? Outre l’assuré lui-même, seuls les professionnels de santé pourront accéder aux données. Il s’agit notamment du médecin traitant ou de l’équipe soignante en charge des soins du patient. Le consentement du patient doit être recueilli à l’oral ou à l’écrit lors de la consultation et il sera prévenu lorsque le professionnel de santé ou l’établissement se connecte pour la première fois sur son espace santé. L’assuré a également la main sur l’accès de professionnels dans la rubrique « Paramètres », puis « Confidentialité ». Il peut autoriser la consultation des documents ou au contraire bloquer l’accès. Il faut savoir qu’en situation d’urgence, tout soignant est autorisé à se rendre dans votre espace, sauf opposition de votre part. Une opposition que vous pouvez renseigner dans la rubrique « Accès en cas d’urgence ». La Cnam (Caisse nationale d’Assurance maladie), l’État et la CNIL garantissent la sécurité et la protection des données personnelles des utilisateurs. Celles-ci « sont hébergées en France sur des serveurs répondant aux plus hautes normes de sécurité », assure l’Assurance maladie.