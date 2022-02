Mon espace santé permet de stocker l’ensemble de vos données de santé : ordonnances, résultats d’analyse ou d’examens, l’historique des remboursements, les comptes-rendus d’hospitalisation ou encore le carnet de vaccination. Il offre également la possibilité d’échanger de manière confidentielle avec votre médecin ou un autre professionnel de santé.

Si Mon espace santé n’est pas obligatoire, il s’adresse à tous les Français couverts par l’Assurance Maladie et a pour but de faciliter leur quotidien. Pour activer votre compte sur monespacesante.fr, il vous suffit d’utiliser le code provisoire transmis par mail ou par courrier aux assurés entre janvier et mars 2022, ainsi que le numéro de votre carte vitale. Ce code d’activation est valable 6 semaines. Passé ce délai, l’espace personnel sera créé automatiquement, sauf opposition.

Bon à savoir : quels dangers pour vos données personnelles ? L’Assurance Maladie garantit la sécurité et la protection des données de santé contenues dans Mon espace santé.