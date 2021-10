Des travailleuses indépendantes en congé maternité percevaient 5,63 € par jour

Pour mémoire, le RSI (Régime social des indépendants) a été supprimé à partir de 2018. Et depuis 2020, tous les indépendants font partie du régime général. Cependant, en raison de ce changement de régime, certaines travailleuses indépendantes ne touchaient plus que 5,63 € par jour durant leur congé maternité.

En effet, lorsque le RSI existait encore, les 3 dernières années d’activité étaient prises en compte pour calculer les indemnités journalières de congé maternité. Ainsi, lorsqu’une femme quittait son travail pour monter son entreprise et tombait enceinte quelques mois après la création de sa société, ses revenus en tant que salariée et en tant qu’indépendante permettaient de déterminer le montant des indemnités journalières.

Mais depuis le changement de régime, la règle n’est plus la même : désormais les revenus provenant de son activité salariale ne sont plus pris en considération, seule l’activité de travail indépendant compte. Et si ces revenus ne dépassent pas en moyenne 10 % du plafond de la sécurité sociale, le montant de l’indemnité journalière n’est que de 5,635 €.