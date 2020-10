Il s'agit d'une réflexion entamée par plusieurs pays européens depuis quelques années déjà (pour exemple les Pays-Bas en 2004 ou la Belgique en 2014). C’est également une piste de travail proposée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en début d’année 2020. Le sujet revient sur la table sous forme de consultation auprès des citoyens de l’Union européenne . Aussi, du 28 septembre 2020 au 11 janvier 2021, chacun est invité à donner son avis sur l’utilité des petites pièces de un et deux centimes d’euros . La Commission européenne s’engage à prendre une décision en fin d’année 2021, au regard de ses précédentes études et des résultats de cette consultation.

Quel est l’objectif de cette consultation européenne ?

Plus exactement, comme expliqué sur le site de la Commission européenne, il s’agit d’une proposition visant à « introduire une règle pour arrondir les paiements en espèces aux 5 cents les plus proches ». La suppression des pièces de 1 et 2 centimes d’euros en découlera.

Si ces petites pièces cuivrées sont utiles pour faire l’appoint, il faut reconnaître qu’il n’est pas aisé de les manier ou de les attraper au fond d’un porte-monnaie. Elles se perdent facilement et ont tendance à devenir parfois encombrantes, comme en témoignent un bon nombre de vide-poches remplis de cette petite ferraille.

Le constat, comme le précise un rapport publié par Bruxelles en 2018, est que « les consommateurs reçoivent davantage de pièces d'un et de deux cents qu’ils n’en dépensent ». Par ailleurs, il est légitime de s’interroger sur l’avenir de cette monnaie face au développement des paiements numériques ou paiement sans-contact.

Toutefois, c’est une recherche de rentabilité qui motive principalement cette suppression. Outre le fait que ces pièces génèrent un certain temps de traitement, l’argument mis en avant dans certains pays qui ont déjà étudié le sujet est que le coût de fabrication de cette monnaie est supérieur à sa valeur.