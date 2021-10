Qui est concerné par la 3e dose ?

En France, l’injection d’une 3e dose de vaccin est possible pour les personnes fragiles (soit les personnes immunodéprimées, à très haut risque de forme grave ou présentant des comorbidités) et les plus de 65 ans. Les résidents en Ehpad et les plus de 80 ans sont prioritaires. En outre, la dose de rappel est, depuis le 5 octobre, recommandée pour :

les professionnels de santé ;

les aides à domicile ;

les pompiers ;

les professionnels du transport ;

les proches des personnes immunodéprimées qui ont plus de 18 ans.

Si le vaccin du laboratoire Moderna, Spikevax, avait tout d’abord été intégré à la campagne de rappel vaccinal, la Haute Autorité de Santé (HAS) a finalement fait machine arrière le vendredi 15 octobre en suspendant son utilisation. Cette décision était intervenue à la suite des alertes sur un risque de myocardite et de péricardite émanant des pays scandinaves. Par précaution, la HAS a donc fait le choix d’attendre l’avis de l’Agence européenne des médicaments sur l’usage de Moderna pour les doses de rappel avant de donner son feu vert.

Seul le vaccin de Pfizer-BioNTech était donc recommandé pour l’injection d’une 3e dose contre la Covid-19, et ce peu importe le vaccin reçu pour les deux premières doses. Elle peut être administrée dans un centre de vaccination, une pharmacie, un cabinet infirmier ou chez le médecin traitant.