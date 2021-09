À l’origine seules les personnes âgées d’au moins 80 ans et les personnes immunodéprimées devaient être concernées par cette troisième dose. Puis s’appuyant sur un avis de la Haute autorité de santé publié le 24 août, l’exécutif a décidé d ’élargir la cible .

Les résidents en Ehpad et en Unités de soins de longue durée pourront se faire administrer cette nouvelle dose au sein de leur établissement .

Mais ceux qui ont contracté la Covid-19 et ceux qui ont eu une injection du sérum de Johnson & Johnson n’ont eu besoin que d’une dose pour présenter un schéma vaccinal complet. Dans le même temps, certaines personnes immunodéprimées ont déjà reçu trois injections. Donc pour certains, cette dose de rappel sera la deuxième dose et pour d’autres la quatrième .

Concrètement, il ne s’agit pas réellement d’une troisième dose pour tout le monde . En effet, la majorité des patients ont reçu deux doses de vaccin et devront donc en recevoir une troisième.

À partir de quand cette dose de rappel sera-t-elle administrée ?

La Haute autorité de santé et le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale recommandent d’attendre un délai d’au moins 6 mois entre la deuxième dose et cette troisième dose. Pour cette raison, une majorité de personnes devrait être concernée lors de la campagne de vaccination contre la grippe (entre le 26 octobre et le 31 janvier). Donc pour simplifier le parcours, la Haute autorité de santé conseille « de procéder à l’administration concomitante » de ces deux vaccins si les personnes y sont éligibles.

Toutefois, l’administration de cette dose de rappel pour les patients immunodéprimés peut être réalisée dans un délai inférieur, si l’équipe médicale estime que cela améliorerait la réponse immunitaire. Cependant, ces personnes concernées doivent au moins attendre 3 mois après leur dernière injection.

Enfin, pour les personnes qui ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson, il faut attendre au moins 4 semaines après la première dose.