Toutes les solutions pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Depuis le 14 janvier 2021, les personnes âgées de plus 75 ans vivant à domicile peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19. Dans tous les cas, les deux injections seront réalisées dans le même établissement.

Les personnes âgées isolées peuvent se rapprocher de leur mairie pour trouver une solution de transport adaptée jusqu’au centre de vaccination.

Obtenir un rendez-vous auprès d’un centre de vaccination

Deux solutions s’offrent à vous pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination : par téléphone ou en ligne.

Prendre rendez-vous par téléphone

Vous pouvez demander à votre médecin traitant, votre pharmacien ou en mairie les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez vous. Par ailleurs, la liste de centres est disponible sur l’annuaire en ligne. Les numéros à contacter pour obtenir un rendez-vous sont indiqués.

Pour prendre rendez-vous par téléphone, vous pouvez également composer le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h). Vous serez alors redirigé vers le standard téléphonique du centre de vaccination qui se situe à proximité de votre lieu de résidence.

Prendre rendez-vous en ligne

De nombreux sites web facilitant aujourd’hui la prise de rendez-vous chez de nombreux spécialistes vous permettent de vous inscrire en quelques clics.

Le gouvernement a notamment confié la prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination contre la Covid-19 à des sites de référence comme Doctolib, Maiia ou KelDoc. Il vous suffit de renseigner « vaccination Covid-19 » dans la barre de recherche pour connaître les établissements les plus proches de votre domicile réalisant des vaccinations.

Le site officiel Sante.fr propose également l’inscription en ligne. Vous serez automatiquement redirigé vers le centre de vaccination le plus proche de chez vous.

Obtenir un rendez-vous chez son médecin

Le saviez-vous ? Depuis le 2 mars 2021, il est possible de se faire vacciner contre la Covid-19 chez son médecin généraliste. Il s’agit alors du vaccin AstraZeneca.

Attention, les personnes de plus de 75 ans ne peuvent pas prendre rendez-vous chez leur médecin traitant pour se faire vacciner, ils doivent obligatoirement se rendre dans un centre de vaccination. En effet, pour des raisons logistiques, les premiers vaccins disponibles (Pfizer-BioNTech et Moderna) seront uniquement délivrés dans les centres de vaccination.

Obtenir un rendez-vous en pharmacie

Depuis le 8 mars 2021, les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont homologués pour participer activement à la campagne de vaccination. Il est notamment possible de prendre rendez-vous en ligne via l’application Covid-Pharma.

Les personnes prioritaires pour se faire vacciner en pharmacie sont celles de plus de 50 ans présentant une comorbidité, c’est-à-dire une maladie ou un trouble chronique, comme le diabète, l’hypertension, etc. Ce sont en effet des personnes à risque.

En outre, il est possible de se rendre directement dans la pharmacie la plus proche de chez vous pour prendre rendez-vous. Toutefois, tous les pharmaciens ne proposent pas encore la vaccination et les problèmes de stocks sont deux critères qui rendront la prise de rendez-vous en ligne plus simple.