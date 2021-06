C’est une nouvelle étape dans le processus de déconfinement. À partir du 9 juin 2021, certains voyageurs vaccinés n’auront plus à présenter un test PCR pour entrer sur le territoire français.

Pour mémoire, sont considérés comme étant vaccinées, les personnes qui ont reçu leur deuxième injection du vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca depuis au moins 2 semaines ou depuis 4 semaines pour le vaccin Johnson & Johnson . Enfin, pour les personnes qui ont eu un antécédent de Covid-19 et pour lesquelles une seule injection est nécessaire, il faudra attendre deux semaines après l’injection.

Des conditions plus strictes pour les autres voyageurs

Les modalités d’accueil pour les voyageurs en provenance des pays en zone « orange », c’est à dire où il y a une circulation active du virus, mais dans des proportions maîtrisées et sans variants, ne seront pas les mêmes.

Ainsi, les personnes vaccinées devront se soumettre à un test PCR moins de 72 heures avant leur vol ou présenter un test antigénique de moins de 48 heures. De leur côté, les voyageurs n’étant pas vaccinés devront en plus respecter un auto-isolement de 7 jours et avoir un motif de déplacement impérieux. Et pour ces derniers, un test antigénique pourrait être réalisé à l’arrivée.

Enfin, les voyageurs en provenance d’un pays en zone « rouge », autrement dit dans lequel il y a une présence de variants préoccupants, auront des conditions d’accès au territoire français encore plus strictes.

Concrètement, les voyageurs vaccinés devront tout de même présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures et respecter un auto-isolement de 7 jours après leur arrivée. Et pour les voyageurs non vaccinés, ce sera une quarantaine obligatoire de 10 jours. Par ailleurs, ils devront tous avoir un motif de déplacement impérieux.

À l’heure actuelle, les pays classés « rouges » sont : l’Uruguay, la Turquie, le Suriname, le Sri Lanka, le Pakistan, le Népal, l’Inde, le Costa Rica, la Colombie, le Chili, le Brésil, la Bolivie, le Bangladesh, le Bahreïn, l’Argentine et l’Afrique du Sud.

Notons qu’il reste encore quelques incertitudes notamment concernant les touristes étrangers venant d’une zone « verte » et ayant seulement transité dans un pays en zone « orange » ou « rouge ».