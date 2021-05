Le calendrier du déconfinement est tombé. Et si la situation sanitaire ne se dégrade pas, les Français pourront de nouveau profiter des lieux culturels à compter du 19 mai, puis des restaurants, salles de sport et foires dès le 9 juin. Toutefois, ils n’échapperont pas au pass sanitaire, qui sera bientôt exigé pour accéder aux « lieux où se brassent les foules ».

Un pass sanitaire intégré à l'application TousAntiCovid

Le pass sanitaire, « un sésame vers la liberté » ? C’est ce qu’affirme Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique, sur Europe 1. En France, la situation sanitaire demeure fragile, malgré l’intensification de la vaccination. Pour permettre un retour à la normale, le gouvernement a décidé de miser sur le pass sanitaire. Comment va-t-il fonctionner ?

Concrètement, le pass sanitaire est un document, au format papier ou numérique, qui permet de justifier d’un test de dépistage négatif. Il peut également contenir une preuve de vaccination contre la Covid-19. Depuis le 19 avril, les résultats des tests PCR et antigéniques sont soit remis en main propre soit disponibles en version numérique sur la plateforme sidep.gouv.fr. Et depuis le 29 avril, il en est de même pour les certificats de vaccination. Sur cette plateforme, les résultats sont authentifiés avec un Datamatrix (une sorte de QR code), qu’il est possible de scanner depuis l’application TousAntiCovid. Le test négatif ou le certificat de vaccination est ensuite répertorié dans la nouvelle fonctionnalité : le carnet. Les Français pourront donc présenter leur pass sanitaire en version numérique via TousAntiCovid.

Par ailleurs, la France a déjà lancé l’expérimentation de TousAntiCovid Carnet sur les vols à destination de la Corse et vers l’outre-mer.