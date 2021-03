Lors du printemps 2020, la ville de Cannes et la RATP avaient installé des dispositifs de vidéosurveillance afin de détecter automatiquement les usagers qui mettaient leur masque. Alertée, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) avait demandé d’interrompre ces expérimentations et exigeait un texte de loi pour encadrer cette initiative. C’est désormais chose faite avec la publication ce jeudi 11 mars 2021 d’un décret autorisant l’installation de caméras « intelligentes » pour contrôler le respect du port du masque dans les transports.