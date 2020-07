Pour un trajet court ou un long voyage, le covoiturage est avant tout un moyen de transport économique, écologique et convivial. Il est toutefois nécessaire d’en connaître les particularités et les éventuels risques, notamment en cas d’annulation. Quels sont les droits des passagers covoitureurs et les obligations du conducteur du covoiturage ? Tour du sujet.