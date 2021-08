Certains Français présentant un schéma vaccinal complet vont devoir recevoir une nouvelle injection. En effet, la Haute autorité de santé (HAS) a publié, ce mardi 24 août, son avis dans lequel elle préconise une dose de rappel pour les personnes vaccinées qui ont au moins 65 ans ainsi que celles qui sont à risque de faire des formes graves de Covid-19. Cette nouvelle injection doit être réalisée avec un vaccin à ARN-Messager (Moderna ou Pfizer/BioNTech) au moins 6 mois après la dernière dose.

Covid-19 : Une nouvelle dose qui ne sera « pas obligatoire »

Pour rappel, le 11 août, l’exécutif avait annoncé une campagne de rappel pour environ 5 millions de Français. Étaient alors concernés par cette deuxième dose (pour ceux qui n’en avaient reçu qu’une avec le sérum de Johnson & Johnson) ou par cette troisième injection : les personnes vivant à domicile et âgées de plus de 80 ans, les patients immunodéprimés, les personnes à très haut risque de forme grave et les résidents en USLD (Unités de soins longue durée) ou en Ehpad.

Puis, Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait saisi la Haute autorité de santé le 18 août sur la possibilité d’étendre cette campagne de rappel à d’autres personnes. Et c’est cet avis qui a été publié ce mardi 24 août. Toutefois, il reste « conditionné à la validation de ce rappel par l’agence européenne du médicament (EMA) ». Selon l’instance, il a été publié pour anticiper cette campagne de rappel qui ne « sera pas une obligation », comme l’a rappelé Olivier Véran sur BFMTV ce 23 août.

Par ailleurs, la HAS rappelle également que la couverture vaccinale des plus de 80 ans « reste insuffisante » et qu’il faut « tout mettre en œuvre » pour l’augmenter. En revanche, la Haute autorité de santé n’est pas favorable, pour le moment, à « l’administration systématique d’une dose de rappel » pour tous les Français. Cependant, lorsque de « nouvelles données le justifieront », l’instance pourra revoir cet avis.