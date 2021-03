Jean Castex et le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, sont partis à la rencontre des éleveurs de bovins samedi 6 mars. La filière souffre particulièrement des retombées de l’épidémie de Covid-19. Avec la baisse des revenus et l’annulation du salon de l’agriculture 2021, près de 18 000 exploitations ont subi des pertes importantes qui menacent leur avenir. Face à l’urgence de la situation, le gouvernement a décidé de débloquer une aide supplémentaire.

En 2020, « le revenu courant des exploitants de la filière bovine allaitante a chuté de 20 % par rapport en 2019 », précise un communiqué de presse du gouvernement. La fermeture des restaurants et la baisse des exportations sont notamment en cause. D’après la Fédération nationale bovine (FNB), les éleveurs bovins ont gagné en moyenne 700 euros de moins par mois en 2020 , avec une rentrée d’argent annuelle de 8 000 euros.

« On ne peut pas vous abandonner », a déclaré le Premier ministre devant les représentants de la filière bovine lors de son déplacement dans la Creuse. La crise liée à la Covid-19 n’a pas épargné les éleveurs, privés d’exposition au salon de l’agriculture 2021 qui devait se dérouler du 27 février au 7 mars. Ce rendez-vous important permet de maintenir le lien entre les Français et le monde agricole et réunit pas moins de 650 000 visiteurs chaque année. Ainsi, cette annulation représente une perte conséquente de visibilité pour les éleveurs.

Quelles sont les modalités de l’aide d’urgence pour les éleveurs ?

Pour soutenir la filière bovine, le gouvernement prévoit de débloquer 60 millions d’euros. Cette enveloppe sera à destination des « éleveurs les plus en difficultés qui, malgré la poursuite de leur activité pendant la crise, ont dégagé un revenu inférieur à 11 000 euros en 2020 et ont subi des pertes importantes ». Et le dispositif de soutien a pour but de couvrir 80 % de ces pertes. Au total, près de 18 000 exploitations sont concernées en France. Le versement de cette aide d’urgence est attendu avant l’été.

Le ministre de l’Agriculture a également fait part d’un souhait : avancer l’entrée en vigueur de la revalorisation des retraites des agriculteurs de 75 à 85 % du SMIC. Validée par le Parlement en juin, cette mesure pourrait donc voir le jour dès le 1er septembre, et non plus en 2022.