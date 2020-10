Une prime de 100 euros supplémentaires par enfant

L’aide exceptionnelle de 150 euros s’accompagne d’une prime de 100 euros par enfant à charge. Celle-ci s’adresse donc aux bénéficiaires du RSA et de l’ASS, mais s’étend également aux parents touchant les APL. S’ils ne sont pas éligibles à l’aide exceptionnelle, ils peuvent tout de même prétendre à cette prime, accordée seulement aux foyers avec enfant.

Les jeunes de 18 à 25 ans, qui sont nombreux à percevoir les APL, sont ainsi écartés du dispositif à l’heure actuelle. D’autres mesures devraient cependant voir le jour prochainement en faveur « des publics les plus fragiles, les plus pauvres et les plus vulnérables » selon le dernier communiqué du Premier ministre, Jean Castex.