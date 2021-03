Chez certains patients infectés par la Covid-19, les symptômes s’éternisent. On parle alors de Covid long. Sous la forme de 10 fiches techniques et « Réponses rapides », la HAS (Haute Autorité de santé) a remis aux professionnels de santé ses recommandations pour l’identification et la prise en charge des patients qui en souffrent.

Selon la HAS, 20 % des patients atteints de la Covid-19 présentent encore des symptômes après 5 semaines et 10 % d’entre eux après 3 mois. Perte du goût et de l’odorat, essoufflement, douleurs thoraciques ou encore fatigue, les troubles persistants peuvent représenter un problème au quotidien et nécessiter un suivi.

Qu’est-ce que le Covid long ? Le Covid long est un terme progressivement adopté par les patients comme les professionnels pour qualifier les personnes souffrant d’une persistance des symptômes de la Covid-19. Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il est une priorité et requiert l’attention des autorités sanitaires. La HAS s’est penchée sur la question et a établi 3 critères pour identifier les patients qui présentent des symptômes prolongés : l’apparition de symptômes de la Covid-19 ;

un ou plusieurs de ces symptômes sont encore présents 4 semaines après le début de la maladie ;

aucun d’entre eux n’est expliqué par un autre diagnostic. Les études avancent et permettent à la HAS d’établir une liste de recommandations pour chacun des dix symptômes identifiés : fatigue, dyspnée, douleurs thoraciques, perte du goût et de l’odorat, douleurs, déconditionnement à l’effort, hyperventilation, manifestations neurologiques, troubles du système nerveux autonome (frissons, vertiges, etc.) et troubles somatiques fonctionnels (nausées, palpitation, etc.). #Communiqué | La HAS publie des réponses rapides pour aider les professionnels de santé à identifier et prendre en charge les adultes présentant des symptômes prolongés suite à la #COVID19 #Covidlong

