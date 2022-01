Quels sont les symptômes du variant Omicron ?

Au Royaume-Uni, où Omicron est également majoritaire, les malades peuvent indiquer leurs symptômes sur une application. Et selon le Guardian, ceux qui sont infectés par le variant Omicron auraient des maux de gorge et de tête et seraient fatigués. Ils auraient également le nez qui coule et éternueraient fréquemment. Autrement dit, les symptômes ressembleraient à ceux d’un rhume.

En revanche, si l’on se fie toujours à ces résultats, les malades seraient moins sujets à la perte de goût et de l’odorat, à de fortes fièvres, ainsi qu’à la toux.

D’ailleurs, selon une étude de l’Université de Hong Kong prépublié (cela signifie qu’elle est en cours d’examen par ses pairs pour publication), le variant Omicron infecterait moins les poumons par rapport aux autres variants. « Cela peut être un indicateur d’une gravité plus faible de la maladie », notent les chercheurs.

Enfin, selon le médecin David Lloyd, interrogé par Sky News, 15 % des enfants infectés par le variant Omicron auraient des éruptions cutanées.