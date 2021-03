Les aides nationales en faveur des étudiants

Le repas à 1 euro

Les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour les étudiants. Si bien que certains n'hésitent pas à se priver de déjeuner pour économiser un peu d'argent. Au regard de cette problématique, et dans le cadre de la réouverture progressive des restaurants universitaires, l’État instaure le repas à 1 euro. Mis en place par les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) depuis le 25 janvier 2021, ce dispositif permet à tous les étudiants, qu'ils soient ou non boursiers, d'accéder à deux repas chauds par jour au prix symbolique de 1 euro.

Le repas à 1 euro est accessible dans près de 400 points de vente, dont il est possible de trouver la liste sur le site du Crous. Pour en bénéficier, il suffit d'activer en ligne son compte Izly. Un mail de confirmation sera automatiquement envoyé. Les repas concernés pourront être réglés avec une carte Izly, une carte bancaire ou en espèces. En raison du couvre-feu, les étudiants sont exceptionnellement en droit d'acheter en même temps leurs deux plats chauds de la journée.

Le chèque psy

Si la crise Covid-19 a un incontestable impact économique et sanitaire, elle a également des conséquences psychologiques. Pour cette raison, le président, Emmanuel Macron, a annoncé qu'à compter du 1er février 2021, les étudiants qui en ont besoin pourront consulter gratuitement un professionnel de santé mentale. Plus précisément, ce dispositif d'aide psychologique prend en charge un suivi de 3 séances auprès d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute.

Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous sur la plateforme santepsy.etudiants.fr avec le praticien partenaire de son choix. Le renouvellement des 3 premières séances gratuites est possible, mais nécessite une consultation auprès d'un médecin généraliste.

L'assouplissement de l'aide ponctuelle d'urgence

Ce n'est pas nouveau, tout étudiant, boursier ou non, est en droit de solliciter auprès des services sociaux du Crous une aide ponctuelle d'urgence. Habituellement, cette dernière nécessite la mise en place d'une enquête sociale, et un passage devant une commission décisionnaire.

Cependant, au regard de la crise Covid-19, la procédure de demande a été simplifiée. Aujourd'hui, les étudiants en grande précarité peuvent bénéficier d'un versement anticipé sans examen préalable. Notez que le montant maximum de ce versement est de 500 euros. Par la suite, le dossier sera tout de même examiné au travers de divers entretiens téléphoniques individuels, afin de confirmer la véracité des difficultés financières de l'étudiant concerné, et éventuellement compléter l'aide, dans la limite de 2 571 euros.

La révision de la demande de bourse

Pour les étudiants dont la demande de bourse a été refusée, mais dont les revenus familiaux connaissent une baisse durable et notable, il est désormais possible de solliciter un réexamen du dossier. Ce dernier prendra en compte les ressources de l'année civile en cours ou écoulée.

Pour cela, il suffit de se rendre dans la rubrique « Mes services » du site etudiant.gouv.fr. Il faudra ensuite cliquer sur « Suivi du dossier social étudiant (DSE) ». Attention, un certain nombre de pièces justificatives sera nécessaire pour étayer la demande.

Les parents exerçant ou ayant exercé une activité salariée devront par exemple fournir une attestation de chômage partiel ou une attestation de chômage. Les parents en profession indépendante pourront, quant à eux, transmettre un document mentionnant un code Activité principale exercée (APE), un extrait Kbis ou un extrait D1 par exemple.

L'accès au soutien scolaire

Les cours à distance ont impacté le niveau scolaire de nombreux étudiants. Afin de lutter contre le décrochage scolaire, le gouvernement a décidé de créer 20 000 emplois de tuteurs étudiants.

L'objectif de ce dispositif est double. Il permet non seulement d'aider les étudiants de première et deuxième année en difficulté, mais également d'offrir une possibilité de revenus aux élèves en fin de cursus. Ce soutien scolaire est mis en place pour une durée de 4 mois.

La distribution de protections hygiéniques gratuites

Afin de lever les tabous autour de la question des menstruations comme de lutter contre la précarité étudiante, l’État prévoit de nouveaux aménagements. En effet, les résidences et les services de santé universitaires seront équipés de distributeurs de protections hygiéniques gratuites.

Cette nouvelle mesure sera effective dans toute la France, à compter des rentrées scolaires 2021 ou 2022, selon les établissements.

Le gel des loyers universitaires

Ce n'est pas un secret, l'accès au logement est une problématique majeure chez les étudiants. Il représente par ailleurs une part importante des dépenses chez les jeunes. En cette période épidémique, le gouvernement décide de geler la revalorisation des loyers universitaires. Ces derniers, habituellement évolutifs, resteront stables pour l'année à venir.