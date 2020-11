Après le couvre-feu qui a fragilisé à nouveau certaines entreprises, le reconfinement risque de faire de gros dégâts. Afin de soutenir toutes les entreprises françaises dans ce nouvel effort collectif contre le Coronavirus, le gouvernement a décidé d’augmenter les montants des aides pour les TPE et PME. Et la facture pour un nouveau mois de confinement s’élève à 15 milliards d’euros. Découvrez les aides dont peuvent bénéficier les entreprises.

Depuis la mise en place des mesures de couvre-feu, le fonds de solidarité est accessible aux entreprises de tous les secteurs. Et depuis le début du reconfinement, le fonds de solidarité a été revu à la hausse et ses conditions d’attribution ont été élargies. Désormais, de nombreuses entreprises peuvent bénéficier d’un fonds de solidarité qui peut grimper jusqu’à 10 000 euros .

L’exonération de charges

Il est important de savoir que toutes les entreprises qui seront dans l’obligation de stopper leur activité à cause des mesures de confinement pourront bénéficier d’une exonération totale de leurs cotisations sociales. De plus, contrairement au premier confinement pendant lequel cette aide était réservée aux entreprises de moins de 10 employés, cette exonération est aujourd’hui étendue aux entreprises de moins de 50 salariés. Pour en savoir plus pour votre entreprise à ce sujet, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre URSSAF.