Bientôt une 3e dose du vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans ?

Si la 3e dose de vaccin s’est déjà généralisée aux États-Unis, elle pourrait bientôt l’être au sein de l’Union européenne. Dans un communiqué publié ce lundi 4 octobre, l’Agence européenne du médicament (EMA) a donné son feu vert, redoutant que l’immunité contre la Covid-19 ne finisse par baisser après les deux injections.

Quel vaccin sera administré pour la 3e dose ?

« Des doses de rappel de Comirnaty peuvent être envisagées pour les personnes âgées de 18 ans et plus, au moins six mois après la deuxième dose », a confirmé le régulateur européen. Comirnaty n’est autre que le nom commercial du vaccin Pfizer.

Concrètement, l’EMA vient d’autoriser l’administration d’une 3e dose du vaccin Pfizer pour tous les adultes, 6 mois après l’injection de la 2e dose. Les adolescents de 12 à 17 ans ne sont donc pas concernés.

L’EMA continue les études sur les effets de la 3e dose. Le vaccin Moderna est notamment en cours d’évaluation.

Dose de rappel : existent-ils des effets secondaires ?

« Le risque de maladies cardiaques inflammatoires ou d'autres effets secondaires très rares après un rappel n'est pas connu et est soigneusement surveillé », a assuré l’EMA. De rares cas de myocardite ont été identifiés chez des patients qui ont reçu le vaccin Pfizer.

Mais pour l’Agence européenne du médicament, la balance bénéfice-risque est favorable à la généralisation de la 3e dose. En effet, les études ont révélé une augmentation des niveaux d’anticorps après l’administration du rappel, ce qui accroît la protection face au virus.

L’avis de la HAS attendu

Désormais, il revient à chaque État membre d’approuver ou non l’injection de cette 3e dose de Pfizer pour les plus de 18 ans. « Les décisions concernant les troisièmes doses seront prises par les organismes de santé publique au niveau national », a précisé l’EMA. La Haute Autorité de Santé (HAS) devrait rendre son avis mercredi. Reste à savoir si elle validera l’administration d’une dose de rappel pour les adultes et si le gouvernement se rangera à cet avis.