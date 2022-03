Selon une étude américaine parue dans la revue Pediatrics, le variant Omicron provoquerait une nouvelle complication chez les plus petits : le croup . L’incidence de cette affection « a fortement augmenté en décembre 2021, en même temps que l’émergence du variant. D’autres pics de contamination à la Covid-19 n’étaient pas associés à une augmentation de ces diagnostics », écrivent les chercheurs dans leur analyse.

Et parmi les symptômes, le malade peut avoir de la fièvre, un rhume, une toux « aboyante » qui ressemble au cri du phoque, ou encore une respiration bruyante. Et chez certains enfants, le croup peut entraîner une hospitalisation en raison de difficultés respiratoires.

Que dit cette étude ?

Entre le 1er mars 2020 et le 15 janvier 2022, 75 enfants, qui ont été testés positifs à la Covid-19 à l’hôpital pédiatrique de Boston, ont présenté des symptômes du croup. Parmi ces patients, 81 % des cas se sont déclarés durant la vague Omicron.

Pour être précis, 12 enfants ont été admis aux urgences et 2 ont été hospitalisés avant le 12 avril 2021. Puis après cette date, c’est-à-dire lorsque le variant Omicron est devenu majoritaire, 54 enfants ont été admis aux urgences et 7 petits ont été hospitalisés. Et à chaque fois, la moyenne d’âge ne dépasse pas les 3 ans.

Toutefois, il faut également souligner qu’aucun enfant n’est décédé. Enfin, parmi les patients hospitalisés, la durée médiane de séjour est de 1,7 jour.