Télétravail : un nombre minimum de jours fixé en interne

Concrètement, le projet de protocole sanitaire, qui sera discuté ce lundi 31 mai 2021 entre Élisabeth Borne, la ministre du Travail, et les partenaires sociaux, veut redonner le pouvoir aux employeurs et aux salariés. Ainsi, au sein de chaque entreprise, les syndicats et la direction devront se mettre d’accord sur un nombre minimum de jours de télétravail par semaine.

L’objectif n’est pas de faire revenir tous les salariés sur le site 5 jours sur 5. D’ailleurs, dans cette situation, les employés pouvant faire du télétravail pourraient saisir l’inspection du travail, car l’employeur enfreindrait les règles du protocole sanitaire. Le but du texte est de permettre à chaque entreprise de trouver le bon équilibre entre travail à distance et tâches effectuées dans les locaux de l’entreprise. À titre d’exemple, l’État a fixé 3 jours de télétravail pour la Fonction publique à partir de ce 9 juin 2021.