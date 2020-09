Plans de règlement : quelles sont les entreprises concernées ?

Les entreprises concernées sont les TPE (Très petites entreprises) et les PME (Petites et moyennes entreprises). Il peut s’agir de commerçants, d’artisans, de professions libérales, quels que soient leur statut (associatif, société, entreprise individuelle) et leur régime social et fiscal.

Pour bénéficier de ce dispositif, les entreprises doivent, au moment de la demande :

Avoir effectué leurs déclarations fiscales obligatoires ;

Employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 50 millions d’euros, ou un total de bilan inférieur ou égal à 43 millions d’euros ;

Attester sur l’honneur avoir demandé à leurs créanciers privés une aide pour le paiement des dettes contractées entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Cette aide peut prendre la forme de financement ou de facilité de paiement (à l’exclusion des prêts garantis par l’État).

Les micro-entrepreneurs sont également concernés par ce dispositif.