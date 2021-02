Le plafond de réduction d’impôt est maintenu à 1 000 €

En 2020, la loi de finances mentionnait la hausse du plafond de la déduction fiscale. Fixé à 546 € en 2019, il est porté à 1 000 € dans le but d’augmenter le nombre de dons en faveur des associations d’aide aux personnes en difficulté. La situation économique et sanitaire ne s’améliorant pas en 2021, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté pour le prolongement de ce nouveau plafond. En conséquence, les Français continueront d’obtenir une réduction d’impôt égale à 75 % des dons réalisés, dans la limite de 1 000 €, jusqu’au 31 décembre 2021. Cet avantage fiscal sera donc pris en compte dans votre déclaration de revenus cette année.

Lorsque le plafond de 1 000 € est franchi, le donateur peut prétendre à une réduction de 66 %, et non plus 75 %, des versements. Et dans le cas où le montant des dons excède 20 % du revenu imposable, le surplus se répercute sur les 5 années suivantes.