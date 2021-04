En effet, utiliser des eaux souterraines revient moins cher que de prélever les eaux de rivières, car ces dernières doivent être traitées ce qui implique des coûts d’investissement et de fonctionnement supplémentaires. La disponibilité et la qualité de la ressource en eau jouent donc un rôle primordial dans son prix. Sur l’ensemble du territoire, les eaux souterraines représentent 65 %.

Dans son étude, l’association 60 millions de consommateurs a comparé le prix de l’eau dans 130 communes en le décomposant. Il en ressort que les taxes et redevances ont augmenté, mais le poste assainissement (collecte et traitement des eaux usées) a bondi de 21,8 % en 10 ans .

Gestion publique ou opérateur privé ?

Certaines communes ont voulu reprendre la gestion de l’eau et ainsi éviter de traiter avec les trois principaux opérateurs : Veolia, Suez et la Saur. Cela n’a cependant pas été très efficace en matière de baisse des prix puisque, dans les villes qui ont fait ce choix (Rennes, Grenoble et Paris), le prix de l’eau a progressé entre 2011 et 2020.