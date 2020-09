Une nouvelle charte pour une représentation mixte des jouets a été signée le 24 septembre 2020, un an exactement après la création de la première charte. Elle promet plus de diversité et moins de stéréotypes dans les publicités et les rayons.

La ruée dans les magasins à la recherche du cadeau de Noël parfait pour vos enfants approche à grands pas. Vous remarquerez alors une différence dans les catalogues, les campagnes de publicité et les rayons. En effet, le gouvernement a décidé de mettre fin à tous les stéréotypes entourant l’industrie du jouet : plus de bleu réservé aux garçons, ni de rose aux filles. La signature d’une nouvelle charte a ainsi pour ambition de garantir la mixité des jouets et mettre l’accent sur les goûts des enfants plutôt que leur genre.







Le constat un an après la signature de la première charte Des représentants de la filière du jouet et de l’État se sont réunis à Bercy afin de signer la nouvelle charte pour une représentation mixte des jouets. C’est également l’occasion pour Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, d’en présenter les objectifs, mais aussi d’aborder les résultats de la première charte. Elle avait défini trois grandes priorités, l’éducation, l’orientation et la formation, pour faire cesser la catégorisation filles/garçons fortement présente dans le monde du jouet. Deux univers bien séparés composaient les rayons des grandes enseignes avec tous les jeux scientifiques, les voitures et les super-héros destinés aux garçons et les poupées et princesses adressées aux filles. Des changements semblaient ainsi essentiels pour montrer aux enfants qu’ils sont libres de choisir. Les filles en particulier peuvent légitimement se tourner vers des jouets en lien avec la science ou la construction par exemple. Afin de concrétiser ces actions, un guide pratique est mis en place, et détaille plusieurs principes généraux relatifs à la fabrication des produits et à leur présentation. Par ailleurs, la première charte mettait l’accent sur la nécessaire formation du personnel avec la création d’un module. Il prône le conseil en fonction des goûts et de l’âge des enfants, et non plus du genre.

Les objectifs de l’édition 2020 La charte de l’édition 2020 mentionne des objectifs similaires et le souhait de développer les actions engagées. Elle sonne la fin du marketing genré et des stéréotypes véhiculés partout. Finis les mêmes jouets produits en deux coloris afin d’attirer la clientèle et multiplier le nombre de ventes. Désormais, les fabricants de jouets signataires de la charte tiennent leurs engagements, à savoir la conception de produits non genrés comportant des visuels neutres. Les vendeurs, quant à eux, maintiennent des rayons qui ne dissocient plus les jouets en fonction du genre. En ce qui concerne les jouets scientifiques, l’action est poursuivie et les garçons ne sont plus les seuls encouragés vers les sciences. En effet, une telle distinction impacte la construction sociale de l’enfant. Elle détermine en partie le choix de sa future vocation et écarte donc inconsciemment les filles de certains métiers.

De nouveaux acteurs mobilisés Les acteurs de l’an passé sont une nouvelle fois au rendez-vous et réaffirment leur implication comme le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ou les acteurs publics. L’union des marques s’engage à mettre en place un prix spécial pour récompenser les campagnes de publicité favorisant la mixité. De nouveaux acteurs entrent en jeu dont la fédération de la vente à distance, la fédération du commerce coopératif et associé et de nombreuses associations. Ils collaborent pour mener des actions de sensibilisation qui valorisent la représentation mixte dans le monde du jouet.