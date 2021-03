Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les Ehpad sont particulièrement touchés et le quotidien des résidents est encadré par des mesures sanitaires strictes. Aujourd’hui, 87 % d’entre eux ont reçu une première dose de vaccin et 62 % les deux injections. Grâce à la vaccination, le gouvernement envisage de réduire la pression sur ces établissements et a publié en ce sens un nouveau protocole vendredi 12 mars.