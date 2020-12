Les fêtes de fin d’année permettent aux familles de se réunir et partager des moments conviviaux, importants en cette période difficile. Pour ne pas exclure les personnes âgées résidant en Ehpad, le ministère des Solidarités et de la Santé a revu les consignes sanitaires qui entourent les visites, les sorties et les animations.

Des sorties facilitées pendant les fêtes Afin de protéger les résidents tout en les laissant « vivre sereinement les fêtes de fin d’année », les consignes sanitaires en vigueur dans les Ehpad évoluent quelque peu. Les sorties en famille entre le 15 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 sont facilitées, mais restent strictement encadrées. Les proches sont informés au préalable par les professionnels de l’établissement des précautions à prendre pendant le séjour du résident. Un mot d’ordre est à respecter : limiter les risques d’exposition. Chaque membre de la famille est donc invité à réaliser un test PCR ou antigénique dans les jours qui précèdent la sortie. Avant son départ, un résident présentant des symptômes de la Covid-19 devra lui aussi effectuer un test. En cas de diagnostic positif, sa sortie sera repoussée de 7 jours. Tout au long des fêtes, les proches veilleront au respect des gestes barrières (distanciation physique, lavage régulier des mains et port du masque autant que possible) pour réduire les risques de contamination. À son retour dans l’établissement, le résident se fera une nouvelle fois dépister et devra s’abstenir de participer aux animations collectives dans les 7 jours qui suivent.

Quelles sont les nouvelles règles pour les visites ? Les consignes relatives aux visites en Ehpad sont également assouplies. La prise de rendez-vous reste la règle, en semaine comme le week-end. Durant la période des fêtes, les professionnels des établissements garantissent à toutes les familles au moins un créneau horaire, peu importe la quantité de demandes, pour qu’aucun résident ne se retrouve lésé. De même, une augmentation de la durée du rendez-vous et du nombre de proches présents pourra être envisagée. Lors de la visite, plusieurs mesures continuent de s’appliquer : désinfection des mains à l’entrée et signature du registre ;

réunion dans un espace dédié , aéré régulièrement ;

, aéré régulièrement ; respect des gestes barrières en toutes circonstances ;

en toutes circonstances ; port du masque obligatoire. Les visites en chambre seront possibles avec l’accord de la direction de l’établissement, notamment lorsque le résident a des difficultés pour se déplacer ou lorsque les espaces consacrés aux visites sont saturés.