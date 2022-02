L’endométriose est une maladie complexe qui touche 1,5 à 2,5 millions de femmes en France . Les symptômes qui varient et la méconnaissance des professionnels de santé la rendent difficile à identifier. En conséquence, le diagnostic est trop souvent tardif. Pour mettre fin au calvaire des patientes, une start-up française, Ziwig , a présenté un test salivaire capable de détecter l’endométriose. Un test qui pourrait donc changer le quotidien de nombreuses femmes en leur évitant la longue errance médicale généralement subie avant la pose d’un diagnostic.

L’endométriose : qu’est-ce que c’est ?

Les femmes souffrant d’endométriose ont des symptômes qui affectent leur quotidien, notamment de fortes douleurs pendant les règles et les rapports, une fatigue intense et des troubles digestifs. Il s’agit d’une maladie inflammatoire et chronique de l’appareil génital se caractérisant par le développement d’une muqueuse utérine en dehors de l’utérus.

En France, 1 femme sur 10 est atteinte d’endométriose. Et elles doivent actuellement attendre en moyenne 8 à 12 ans pour obtenir le bon diagnostic. En cause : une maladie complexe méconnue des professionnels de santé, peu formés sur le sujet.

Afin de mieux comprendre, faire connaître et prendre en charge cette maladie, le gouvernement a tenu, lundi 14 février, une réunion interministérielle afin de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. À l’issue, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré sur FranceInfo : « Nous allons élargir les critères pour que plus une seule patiente souffrant d’une endométriose active ne soit privée d’une affection longue durée ». Si le gouvernement s’engage ainsi à lutter contre l’endométriose, une autre innovation portée par une entreprise française pourrait faciliter le parcours de soins.