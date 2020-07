En plus de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, le gouvernement a annoncé ce mardi 9 janvier sa volonté de mettre en place l’éthylotest anti-démarrage obligatoire en cas de récidive d’alcool au volant , afin de renforcer concrètement la sécurité routière.

L’alcool au volant est la première cause de mortalité sur les routes . Il était donc important de mettre en place un tel dispositif dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la mortalité routière.

Un cout encore très élevé

Même si l’éthylotest anti-démarrage a largement fait ses preuves et est reconnu efficace par la sécurité routière, son cout reste un véritable frein pour les pilotes récidivistes. Ils doivent actuellement débourser pas moins de 1 500 euros.

Ce dispositif n’est qu’une alternative pour l’instant. Aujourd’hui, le conducteur condamné a la possibilité d’installer ce dispositif ou se faire retirer son permis. Le plus souvent, les pilotes préfèrent choisir la suspension de permis, pour éviter de payer une somme souvent considérée comme une « double peine ». Une observation confirmée par Charles Mercier-Guyon, médecin du Centre d’études et de recherches en médecine du trafic qui constate que « Ce n’est pas obligatoire, alors quand on dit à une personne vous payez 2 000 € ou vous prenez le bus, beaucoup prennent le bus ».