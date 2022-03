Les prix à la pompe ont franchi la barre symbolique des 2 euros, au grand dam des Français. Alors pour faire des économies, les automobilistes se sont tournés vers le superéthanol E85, aussi appelé bioéthanol. Et pour cause : avec un prix moyen de 0,93 € le litre, ce carburant est plus de 2 fois moins cher que l’essence. En contrepartie, il nécessite d’investir une somme conséquente pour l’installation d’un boîtier spécifique. Devez-vous vraiment sauter le pas ? Comment convertir sa voiture au bioéthanol ? Quels en sont les inconvénients ? On répond à vos questions.