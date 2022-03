Pas forcément, car le mouvement de grève pour le réseau souterrain sera moins suivi que celui du 18 février. Ainsi, la RATP prévoit un trafic presque normal pour les métros et les RER. Notons que de légères perturbations sont prévues pour les lignes de métro 2, 7, 8, 9 et 13.

En revanche, cette journée de mobilisation va fortement impacter le réseau de bus où 30 % des lignes ne circuleront pas. Et pour les lignes ouvertes, en moyenne 1 bus sur 2 est prévu.

Enfin, pour le réseau tramway, le T8 ne roulera pas et pour les autres lignes, il y aura seulement 1 train sur 2 ou sur 3 qui fonctionnera.

[Mouvement Social] ⚠️ La #RATP prévoit un trafic normal sur le réseau RER et quasi normal sur le Métro. Le trafic sera fortement perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway). Nous vous présentons nos excuses pour les conditions de transport prévues. Plus d'infos ⬇️ pic.twitter.com/J3L1gcRw6g