Bonne nouvelle pour les près de 5,7 millions d’agents publics. Dans une interview accordée au Parisien, Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, annonce le dégel du point d’indice avant l’été. Autrement dit, ils vont tous bénéficier d’une augmentation de leur salaire.

Le point d’indice dégelé en raison de la forte inflation

Car le point d’indice est l’outil qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires et des contractuels. Or, depuis février 2017, il est gelé. « La décision est prise aujourd’hui, nous allons lancer les discussions avec toutes les parties prenantes, notamment les employeurs territoriaux des collectivités locales et des hôpitaux, afin de permettre qu’elle soit effective tel que nous le voulons avant l’été », précise Amélie de Montchalin.

C’est donc un changement de stratégie pour le gouvernement qui avait exclu, jusqu’à présent, le dégel du point d’indice, estimant qu’il fallait mieux effectuer des revalorisations salariales ciblées. « L’inflation persiste, elle est forte et durable. (…) Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir d’achat des agents décrocher par rapport au pouvoir d’achat des salariés du secteur privé », répond la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.