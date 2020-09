Comme l’a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, « pour la première fois, en plus des commandes des officines, nous avons procédé à des sécurisations de commandes d’État et nous avons 30 % de doses de vaccins en plus que les années précédentes. »

Une couverture vaccinale insuffisante chez les personnes à risque

Les personnes considérées comme plus à risque de présenter des complications en cas d’infection par le virus de la grippe saisonnière sont les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques comme l’asthme par exemple, les femmes enceintes, les personnes obèses, les nourrissons prématurés ou présentant différents problèmes de santé, et les personnes immunodéprimées.

Pour ces catégories de population, l’Organisation mondiale de la Santé fixe un objectif de 75 % de personnes vaccinées, ce qui est loin d’être le cas. Selon la Haute Autorité de la Santé, seulement 45 % d’entre elles avaient été vaccinées durant l’automne et l’hiver 2019-2020.

Un petit espoir tout de même : dans l’hémisphère sud, où l’hiver est actuellement en train de s’achever, les cas de grippe saisonnière ont été beaucoup moins nombreux que les années précédentes, à priori en partie grâce aux mesures barrières.

Reste que la grippe a tué en France, ces 3 dernières années, entre 8 000 et 14 500 personnes par an. Dans le contexte actuel de rebond de l’épidémie de Covid-19, les hôpitaux pourraient rapidement être engorgés par un afflux de malades de la grippe saisonnière. La campagne de vaccination débutera le 13 octobre, et le vaccin sera comme chaque année pris en charge à 100 % pour les personnes à risque.