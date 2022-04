Impôts 2022 : quels sont les revenus professionnels exonérés ?

Autres revenus professionnels non imposables : les indemnités perçues dans le cadre d’un VIE (volontariat international en entreprise) et d’un service civique.

Notons que ces deux exonérations peuvent se cumuler et s’appliquent que vous soyez encore rattaché au foyer fiscal de vos parents ou que vous n’y dépendiez plus.

Impôts 2022 : certaines indemnités de licenciement ne doivent pas être déclarées

De leur côté, les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) ou d’un plan social sont totalement exonérées, tout comme les dommages et intérêts alloués par un juge lors d’une rupture abusive du contrat de travail et l’indemnité de licenciement versés aux salariés licenciés après un accident de travail ou une maladie professionnelle et dont le reclassement dans l’entreprise a été refusé par l’employé ou n’est pas possible.

Parmi les autres exonérations se trouvent l’indemnité de licenciement prévue pour les journalistes professionnels dans le cadre de la clause de conscience ainsi que l’indemnité accordée par le juge dans le cadre d’un licenciement sans observation de la procédure requise.