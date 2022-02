Alors que la CAF, Pôle emploi et l’Urssaf ont déjà effectué les versements de la prime inflation respectivement aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs indépendants. Pourtant, certains guettent encore le virement sur leur compte. Et en raison d’un imbroglio administratif, ils ne devraient pas recevoir la prime dans l’immédiat. Explications.