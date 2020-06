Avec l’appui du ministère chargé de la Ville et du Logement, Action Logement a annoncé jusqu’à 300 € d’aide préventive aux impayés de loyers et aux dépenses liées au logement à destination des chômeurs et salariés fragilisés par la crise du Covid-19. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Comment l’obtenir ? Décryptage.