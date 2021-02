Pour quelles raisons l’agriculture est-elle si intensive et destructrice sur ces fronts ? Les pays ne font que répondre à la forte demande internationale de certains produits. L’Union européenne est notamment l’un des premiers importateurs de cacao, café, caoutchouc ou encore huile de palme, issus de la déforestation. Parmi les autres facteurs, la construction d’infrastructures, en particulier les réseaux routiers, ainsi que l’exploitation forestière et minière sont pointées du doigt par WWF.

Les 43 millions d’hectares de forêts détruits se concentrent sur 24 fronts : 9 sont situés en Amérique du Sud, 8 en Afrique et 7 en Asie-Pacifique. L’ agriculture commerciale est la principale cause de la déforestation dans ces zones. En Amérique latine, l’élevage du bétail et les plantations de soja font des ravages. La situation est particulièrement critique du côté de l’Amazonie qui a perdu 11 088 km2 de forêt tropicale en une année, soit l’équivalent de la superficie de l’Île-de-France. Ces chiffres ont provoqué le soulèvement des ONG et suscité la crainte d’un effondrement prochain et irréversible de l’Amazonie.

Les conséquences désastreuses de la déforestation

« La mauvaise gestion des forêts mondiales favorise les émissions de carbone, ravage la biodiversité, détruit des écosystèmes vitaux et affecte la subsistance et le bien-être des communautés locales et des sociétés en général », alerte le directeur général du WWF, Marco Lambertini. En effet, la déforestation a des effets désastreux sur le climat, la santé et la vie sauvage. Elle entraîne la fragmentation des forêts et les fragilise. En conséquence, elles sont moins résistantes aux incendies et autres changements climatiques qui finissent par les condamner.

Communément appelées les poumons verts de la planète, les forêts ont un impact important sur la santé. Véritables réservoirs de carbone, elles absorbent de grandes quantités de CO2, purifient les eaux et sont une source d’oxygène. Lorsqu’elles sont détruites par l’homme, le carbone emmagasiné est libéré sous la forme de gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Enfin, les forêts représentent l’habitat et le refuge de nombreux peuples autochtones qui se retrouvent en première ligne.