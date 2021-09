Une nouvelle édition de la Journée sans voiture à Paris est organisée dimanche 19 septembre 2021, entre 11 heures et 18 heures. Ce jour-là, les véhicules ne seront plus les bienvenus dans les rues de la capitale, qui sera entièrement réservée aux mobilités douces. Pour les habitants et les visiteurs, c’est l’occasion de découvrir Paris sous un autre jour.

Journée sans voiture à Paris : les véhicules restent au garage Pendant une journée, le ronronnement des moteurs et le bruit des klaxons ne se feront plus entendre à Paris. Car pendant la Journée sans voiture, rebaptisée Journée Paris Respire en 2021, aucun véhicule motorisé n’est autorisé dans Paris intra-muros, soit tout le territoire parisien. Cette interdiction concerne également les deux-roues et les véhicules électriques. Seul le périphérique est situé hors de la limite et n’est pas soumis à une quelconque restriction. Concrètement, les rues et grandes avenues de la capitale seront uniquement fréquentées par des piétons, des vélos ou des transports en commun. Les usagers ne respectant pas l’interdiction de circuler s’exposeront à une amende de 135 euros.

Quelles voitures ont tout de même le droit de circuler ? Des dérogations sont tout de même mises en place par la municipalité. Ainsi, dans le périmètre « Paris Respire », qui englobe tout l’arrondissement Paris Centre et une partie des bois de Boulogne et de Vincennes, les bus, les véhicules de secours et les taxis auront le droit de circuler avec une vitesse maximum de 20 km/h. Un barriérage renforcé empêchera quiconque d’enfreindre la règle. Dans le reste de la zone parisienne, les bus, les véhicules de secours, les taxis et VTC seront autorisés, à condition de respecter la limitation de vitesse fixée à 30 km/h. Enfin, les habitants qui rentrent de leur week-end pourront accéder à la capitale sur présentation d’un justificatif de domicile. Un plan de la Journée comportant le détail des zones « Paris Respire » est accessible sur le site de la Ville de Paris. Piétons, cyclistes, rollers... Ce dimanche 19 septembre, la rue est à vous : c'est la #JournéeParisRespire !

➡ https://t.co/2SJZfGwbL7 pic.twitter.com/xs6Mr8vmNc — Paris (@Paris) September 14, 2021