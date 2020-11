La Nuit européenne des musées, successeur du « Printemps des musées », existe depuis 2005 et permet au public de visiter gratuitement le musée de son choix un samedi soir . L’évènement est organisé par le ministère de la Culture, avec l’aide de la Réunion des musées nationaux (RMN), et la plupart des établissements culturels jouent le jeu. Pour l’occasion, ils composent un programme festif et insolite à base de rencontres, concerts, visites, projections, ou encore ateliers. Le temps d’une soirée, elle offre l’opportunité de découvrir, en famille ou entre amis, la richesse de nos musées.

Un programme riche à suivre sur vos écrans

Les lieux culturels sont bel et bien fermés jusqu’au 1er décembre, mais la culture est toujours à portée de main et s’invite chez vous ce samedi 14 novembre avec la #NuitDesMuséeChezNous. Au programme : une multitude de surprises, podcasts, web-séries, visites virtuelles et bien d’autres encore. Le ministère de la Culture et les musées vous donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux afin d’en profiter.

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont mis à profit pour relayer tous les posts en rapport avec cette édition spéciale de la Nuit des musées. Les établissements culturels partagent en direct sur Facebook, Twitter et Instagram leur programmation. Pour proposer une idée ou diffuser un contenu, rien de plus simple : il vous suffit d’ajouter dans votre publication « #NuitDesMuséesChezNous » et d’identifier le compte @nuitdesmusees. Sur Facebook, vous pouvez également créer un évènement et renseigner @nuitdesmusees en tant que co-organisateur.

Dès le vendredi 13 novembre, une petite entrée en matière est réalisée avec la mascotte de la Nuit des musées, le fameux hibou. Les musées ont pour mission, s’ils l’acceptent, de lui trouver un compagnon dans leurs collections, puis de le publier sur les réseaux sociaux. Hiboux et chouettes de toutes formes (peinture, sculpture, gravure, etc.) devraient envahir vos écrans.

Samedi 14 novembre, les réseaux sociaux de la Nuit des musées seront le théâtre de plusieurs animations à partir de 18 heures. Sur Facebook, des retransmissions de concerts, spectacles et visites vous en mettront plein les yeux. Pour les plus joueurs, des tests, quiz et énigmes seront diffusés sur Twitter et vous donneront du fil à retordre. Enfin, de courtes vidéos seront proposées en story Instagram dans le cadre de « Raconte-moi une histoire ». La parole est donnée aux professionnels des musées, qui raconteront une anecdote fascinante sur une œuvre de la collection.

Les réseaux sociaux du ministère de la Culture s’animent ce soir-là grâce à 5 personnalités. Dès 19h30, vous pourrez assister à la visite commentée de l’exposition « Luxes » au musée des Arts décoratifs. La soirée se poursuivra ensuite par une rencontre avec deux musiciens du Quatuor Debussy au musée des Beaux-arts de Lyon, la découverte d’armures anciennes exposées au musée de l’Armée, un parcours dédié aux portraits de femmes dans l’art au sein du Louvre et enfin une présentation de l’exposition « Hypnose » au musée d’arts de Nantes.

Le site consacré à la Nuit des musées vous donne accès à une page référençant toutes les publications des réseaux sociaux. Vous trouverez sans nul doute votre bonheur parmi ces innombrables initiatives.

Des programmes originaux conçus par les musées

Outre les réseaux sociaux, le programme imaginé par les musées est disponible en ligne. Si vous avez un établissement culturel préféré, il est tout à fait possible d’obtenir des renseignements sur les festivités via leurs propres réseaux, mais aussi leur site web.

Les musées de la France entière s’animent. Le Grand Palais fera visiter en exclusivité les coulisses de ses galeries sous la forme d’une balade sonore immersive. Le Louvre Lens mettra à contribution les participants avec la création d’un défi photo autour du thème de la nuit sur Instagram. Mêlant divertissement et fabrication, le musée de l’école de Nancy assurera à 19h30 un atelier en ligne « fabriquez votre vitrine art déco ». Pour les amoureux des monuments, une visite insolite du Palais idéal du facteur cheval, illuminé par des centaines de bougies, vous plongera dans une atmosphère magique.

Avec autant d’animations et un accès aussi facile, votre samedi soir risque d’être bien rempli : rien de tel pour oublier le confinement.