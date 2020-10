Depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire COVID-19, la SNCF propose aux voyageurs des modalités de réservations, d’annulations et de reports assouplis. Ces modalités, initialement applicables jusqu’au 1er novembre 2020, sont finalement prolongées jusqu’au 4 janvier 2021 en raison des contraintes sanitaires. Quelles sont les réservations concernées ? Quels sont les reports ou annulations possibles pour votre billet ?

Concernant votre train OUIGO, l’échange sans frais est possible jusqu'à 1h30 avant son départ . Quant à l’annulation et remboursement dans les mêmes conditions, vous êtes invité à compléter un formulaire de remboursement disponible directement sur leur site Internet.

Si le départ du train a déjà eu lieu, votre demande de remboursement sera possible uniquement par le biais d’un formulaire de réclamation adressé au service clientèle dans les 60 jours qui suivent la date du voyage.

Vous pourrez annuler sans frais votre voyage , avant le départ , pour les TGV InOui et intercités . Les modifications s’effectuent depuis le site, rubrique « Mes commandes » ou depuis l’application OUI.sncf, rubrique « Mes Voyages ».

Si votre TER est un trajet indépendant , il est remboursable jusqu’à 24h avant le départ, sauf promotions signalées. Votre demande doit s’effectuer par le même canal que celui de votre achat : billet papier en boutique et billet digital en ligne.

L’ensemble des acteurs du transport ferroviaire proposent des conditions commerciales particulières en période de crise sanitaire liée au coronavirus. Vous pouvez prendre connaissance des différentes modalités et restrictions concernant les voyages avec Thalys, Eurostar et les autres trains circulant en Europe en consultant leurs modalités de remboursement. Dans tous les cas, en cas de report pour un tarif plus élevé, la différence reste à la charge de l’usager.

Les déplacements entre 21 heures et 6 heures du matin sont interdits dans les grandes métropoles, suite à la mise en place d'un couvre-feu le 17 octobre par le gouvernement. Le 23 octobre, à minuit, 38 nouveaux départements rejoignent cette mesure. Une attestation dérogatoire est désormais obligatoire pour justifier un déplacement en train.



La SNCF souhaite favoriser le retour des citoyens vers le transport ferroviaire, notamment pour les congés en cours et à venir (vacances scolaires de la Toussaint et vacances de Noël).