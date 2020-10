Une mesure plusieurs fois prolongée

La SNCF avait fait le choix de permettre, sans frais supplémentaires, l’échange et l’annulation des billets grandes lignes dès le mois de mars 2020, afin de s’adapter à la crise sanitaire qui rendait les déplacements incertains.

Initialement destinée à prendre fin le 30 avril, cette mesure avait ensuite été prolongée une première fois jusqu’au 24 juin, en raison du confinement, puis une deuxième fois jusqu’au 31 août pour encourager les vacanciers estivaux à privilégier le train.

L’annulation et le report sans frais devaient s’achever au mois de novembre, mais la SNCF a de nouveau décidé de jouer les prolongations et d’offrir, via ce dispositif, souplesse et flexibilité aux voyageurs pour l’organisation des fêtes de fin d’année.