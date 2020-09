Le congé paternité a déjà 18 ans ! Pour la première fois, le gouvernement souhaite le rallonger et rendre une partie obligatoire. Avec cette réforme, la France fera désormais partie des 5 pays européens en tête dans ce domaine rejoignant ainsi l’Espagne, la Finlande, la Norvège et le Portugal.

Quelles évolutions pour le congé paternité ?

Aujourd’hui chaque salarié peut bénéficier du congé paternité pour une durée de 11 ou de 18 jours en cas de naissances multiples, quel que soit le type de contrat et sans condition d’ancienneté. Les travailleurs indépendants, les professions libérales et les demandeurs d’emploi, sous certaines conditions, peuvent également en bénéficier.

Les jeunes pères ont aussi le droit au congé de naissance pris en charge par l’employeur au même titre que les congés payés.

Il est possible de prendre le « congé de naissance » et le « congé de paternité et d’accueil du jeune enfant » à la suite l’un de l’autre ou séparément. Le congé paternité doit être pris sans fractionnement et dans les 4 mois suivant la naissance.

Au total, un jeune papa peut bénéficier de 14 jours pour accueillir son enfant ou encore de 21 jours en cas de naissances multiples. Une commission d’experts dirigée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a démontré scientifiquement que cette durée était insuffisante pour le bien-être de l’enfant.

A la suite du rapport de cette commission, rendue le 8 septembre 2020 au secrétaire d’état, le gouvernement a décidé d’étendre ce congé à 28 jours et 35 pour les naissances multiples.

Une source de l’Élysée rappelle qu’actuellement, le congé paternité est utilisé par « 80% des pères en CDI contre la moitié de ceux en CDD » seulement. Un rapport de l’inspection générale des affaires sociales cité dans Le Monde évoque également de « fortes disparités » avec « un taux de recours bien plus élevé chez ceux qui occupent un emploi stable ». En prolongeant ce congé et surtout en rendant une partie obligatoire, le gouvernement espère améliorer le taux de recours des pères, y compris dans les familles les plus précaires.